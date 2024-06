Virginia Fonseca expõe história do passado de Zé Felipe: 'Ameaçaram'

A influenciadora Virginia Fonseca se divertiu ao ouvir um relato pessoal do marido, Zé Felipe, sobre uma situação inusitada do passado

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca divertiu os seguidores na noite de sábado, 8, ao compartilhar nas redes sociais um relato contado pelo marido, Zé Felipe, sobre um episódio ocorrido no passado. Em seus stories no Instagram, em meio a gargalhadas, a nora do cantor Leonardo definiu a situação como 'humilhante'.

De acordo com Virginia, Zé Felipe já foi ameaçado em uma casa noturna por garotas de programa. "Estávamos conversando sobre o passado, né, amor? Conta pra gente um pouco do seu, a história que eu descobri recentemente", iniciou a famosa.

O artista, então, recordou o episódio: "Carregamos quatro amigas e não tínhamos dinheiro para pagar. Deu um rolo. Elas queriam bater na gente", contou Zé Felipe. Em seguida, o cantor explicou que, durante o momento, pediu 'calma' para as moças.

"Elas ameaçaram [contar] que estava 'na-na-nam' com o filho do Léo", se divertiu Virginia Fonseca. E completou: "Que humilhação! Foi lá, pegou as amigas, levou no apartamento, fez o que tinha que fazer e depois não tinha dinheiro para pagar. Se toca, Zé".

Recentemente, o filho de Leonardo chocou a web ao revelar que perdeu a virgindade aos 12 anos. O assunto foi abordado durante o programa 'Sabadou com Virginia', no SBT. Na ocasião, Zé Felipe contou um pouco sobre o episódio de sua vida pessoal.

Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram casa de praia no Rio

Virginia Fonseca e Zé Felipe usaram as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5, para mostrar os detalhes da casa de praia que eles compraram em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o casal aparece fazendo um tour pela mansão ao lado das duas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. "Apresentamos a vocês nossa mais nova conquista: nossa casa de praia em Mangaratiba - RJ", disse a influenciadora digital no começo da legenda.

"E estamos tão felizes. Desde a primeira vez que viemos pra cá, já apaixonamos. As Marias amaram e tudo conspirou pra dar certo, dela ser nossa. Muita gratidão a Deus e que Ele abençoe sempre esse novo lar, que possamos colecionar muitos momentos bons, risadas e memórias alegres!! Toda honra e glória a Deus, 2024 É NOSSO", completou; confira detalhes da mansão!