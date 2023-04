Virginia Fonseca elege look totalmente transparente para celebrar aniversário

Comemorando seus 24 anos, Virginia Fonseca deixa seguidores em choque ao exibir o corpão sarado com look revelador: “Apelando”

Virginia Fonseca deixou seus mais de 42 milhões de seguidores de queixo caído ao compartilhar o look eleito para celebrar seu aniversário. A influenciadora, que completou 24 anos na última quinta-feira, 6, apostou em peças totalmente transparentes para curtir um festão em sua cidade natal, Governador Valadares em Minas Gerais.

No registro, publicado no feed, a esposa do sertanejo Zé Felipe (24), exibe a barriga trincada e as pernas torneadas com um conjunto de lingerie nude. As peças contam com uma pequena camada de tule transparente, e o tecido é cravejado de brilhantes. Para finalizar a produção, a influenciadora digital apostou em um brinco gigantesco e um salto alto bege.

"Partiu @malvadasunset e óbvio com @wepink.br, ️que Deus abençoe esse evento e que seja inesquecível para todos!!! Bora comemorar os 24”, Virginia legendou a publicação em que aparece segurando um batom vermelho de sua marca e também marcou o perfil de sua festa de aniversário, que será um evento aberto ao público, como um festival.

Nos comentários, o look ousado da mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor dividiu opiniões: “Ela é linda, bem sucedida, mas já tá apelando”, opinou uma fã. “Que corpo meus amigos, que corpo”, elogiou uma seguidora. “Eu só queria essa barriga”, exaltou outra admiradora. “A festa dela é na piscina???”, perguntou uma seguidora indignada com as peças reveladoras. "Tá perfeita", disse mais uma.

Virginia Fonseca comemora aniversário de 24 anos com festa luxuosa

A festa deste sábado, 8, será a segunda comemoração do aniversário de Virginia Fonseca, já que a influenciadora digital também deu um festão reservado para sua família e amigos mais próximos na última sexta-feira, 7. Pelo Instagram, a loira dividiu vários cliques da celebração luxuosa e deixou seus seguidores encantados com os detalhes.