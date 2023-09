Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem apaixonados em frente a jatinho particular

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe posaram em frente ao jatinho particular e receberam elogios de seguidores

Nesta quarta-feira, 27, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar no seu Instagram algumas fotos românticas ao lado do marido Zé Felipe. O casal surgia posando em frente ao jatinho particular que possuem.

A influenciadora surgia com um cropped branco que deixava sua barriga sarada à mostra, e completou o look com uma calça xadrez rosa e branca. Já o cantor usava uma camiseta preta oversized, calça jeans e boné preto. Ao fundo do casal, a aeronave com um adesivo de um desenho do casal com as filha Maria Alice e Maria Flor.

“Bora para mais um compromisso juntos! Que Deus abençoe nossa vida sempre meu amor, amo nós”, escreveu Virginia revelando o motivo da viagem. Nos comentários, a mãe de Zé e esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha se declarou: “E eu amo vocês”.

Os seguidores de Virginia adoraram as fotos românticas do casal e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “A Virginia teve muita sorte em conhecer o Zé Felipe, combinam demais”, escreveu uma fã. Outra seguidora elogiou: “Lindos”. Uma admiradora ainda aprovou o look de Virginia: “Amei essa calça... Deve ser superconfortável”.

“Boa viagem, amo vocês”, desejou uma fã. Um admirador de Virginia e Zé ainda declarou: “Melhor casal do mundo”. E uma seguidora ainda comentou nas fotos: “Casal lindo, toda a família linda”. “Gatos”, ainda elogiou outra fã.

Nessa semana, Virginia e Zé Felipe celebraram o “mêsversário” de 11 meses da filha mais nova Maria Flor. A mamãe coruja foi às redes sociais comentar sobre o último “mêsversário” da filha que em breve completa 1 aninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Semelhanças!

Ainda nessa semana, Virginia publicou em suas redes sociais uma foto sua de infância e se comparou com sua filha mais velha, Maria Alice. “Mini eu sim”, escreveu a influenciadora na legenda da postagem que apontava as semelhanças.

E não parou por aí! Virginia ainda comparou a filha mais nova, Maria Flor, com o marido Zé Felipe. A influenciadora e empresária publicou uma foto de infância de Zé ao lado de uma foto atual da filha caçula.