Virginia Fonseca e Zé Felipe protagonizam beijo quente com mão boba: ''Amo''

Tomando ducha, Virginia Fonseca e Zé Felipe trocaram beijo quente com mão escapando no bumbum

O último dia do ano de Virginia Fonseca e Zé Felipe está sendo cheio de amor! Prova disso, foi o clique que a influenciadora compartilhou com o pai de suas filhas neste sábado, 31, em sua rede social.

No registro, o casal apareceu se beijando muito enquanto tomava uma ducha para refrescar do calor que faz na fazenda Talismã, propriedade da família onde foi passar o Ano Novo.

De roupa de banho, Virginia Fonseca ostentou sem bumbum empinado enquanto recebia uma mão boba do esposo.

"Finalizando mais um ano ao seu lado, se Deus quiser mais um de uma vida inteira! Te amo demais", declarou-se loira para o filho do cantor Leonardo (59).

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os papais de Maria Alice (1) e Maria flor. "Que casal", elogiaram os fãs. "É muita beleza em uma foto", disseram outros sobre os pombinhos apaixonados.

Ainda nesta sexta-feira, 30, Virginia Fonseca arrancou suspiros ao surgir de biquíni e chapéu de cowboy tomando sol na fazenda.

Virginia Fonseca revela que sentiu o cheiro do pai falecido na filha

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma revelação intrigante e bem emocionante em sua rede social nesta sexta-feira, 30. A esposa de Zé Felipe relatou um segundo episódio envolvendo a filha caçula, Maria Flor, e seu pai falecido, Mário Ferrão.

No registro compartilhado em seus stories, a famosa exibiu a caçula ainda deitada no berço e contou que sentiu o cheiro do pai, que morreu no ano passado, na herdeira mais nova.

"Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro", comentou sobre a semelhança.

