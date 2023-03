Virginia Fonseca é alvo de críticas por preço de novo produto e rebate: ''Qualidade''

Após ser criticada por valor alto de lançamento de sua marca, influenciadora Virginia Fonseca responde seguidores na web

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) rebateu as críticas que recebeu pelo valor do novo produto de sua marca nas redes sociais.

No domingo, 05, a empresária usou os stories de seu Instagram para falar sobre o preço alto do lançamento da WePink, uma base que promete tratar a pele durante o uso, por R$ 199,00.

Após o anúncio do valor do produto, os internautas reagiram: "200 numa base??? Pior é que tem pobre que compra!", "Melhor continuar com Boca Rosa 45,00", "Bruna Tavares meteu 30 tons por 50 reais e essa aí 14 por 200", "Que falta de noção".

A esposa de Zé Felipe se manifestou: "Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam: 'Você pode ser o que quiser', tentam me diminuir por eu lançar um produto com a mesma qualidade dos importados. 'Virginia tá achando que é Kylie e Rihanna'. Porque elas podem e eu não? Então vamos lá... Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto?", começou ela.

Em seguida, a influencer afirmou que está oferecendo um produto nacional com qualidade de importado: "Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço! Ou vocês acham que um produto nível importado é baratinho?"

"Eu admiro muito essas mulheres e sim, me inspiro nelas. Vou lançar meus produtos com qualidade de importados sim e segue o baile. Eu utilizo todos os meus produtos e vou lançar o que eu gosto de usar", disse a loira. Em outro post, ela ainda desabafou: "Mas assim, eu estou tranquila, mesmo! Porque com o Sérum 10 em 1 foi a mesma coisa! Sempre quando vem alguém inovando o mercado, toma pedrada".

Confira a resposta completa de Virginia Fonseca sobre valor do novo produto da sua marca:

Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem em clima de romance durante viagem

No último domingo, 5, Virginia Fonseca e Zé Felipe posaram para uma série de fotos românticas em um parque de diversão. A influenciadora e o cantor surgiram em clima de romance nos parques da Universal, em Orlando, Estados Unidos.

“Photo Dump do nosso dia na Universal! 1- Apertando meu fofinhu. 2- Um beijinho porque existe amor nos parques além de muita diversão. 3-Óbvio que tiraríamos uma foto com a galossaura. 4 -Era pra ser uma foto Tumblr, mas o Josephino onsegiu estralar minha coluna toda e eu tomei um susto. 5- Tomando água da chuva”, descreveu Virginia as imagens.

