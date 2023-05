Virginia Fonseca divide opiniões na web após ignorar fãs em aeroporto: “Ela correu”

Influenciadora digital Virginia Fonseca é acusada de ignorar os fãs ao desembarcar em aeroporto com a família

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24) se envolveu em mais uma polêmica nesta sexta-feira, 26. Começou a circular um vídeo nas redes sociais em que uma seguidora acusa a esposa de Zé Felipe (25) de ignorar os fãs e sair correndo ao desembarcar em um aeroporto. O registro dividiu a opinião dos internautas na web.

No vídeo, é possível notar que Virginia deu um tchau tímido para as câmeras, não parou para tirar fotos e ‘fugiu’ dos fãs. A influenciadora saiu andando, deixando o marido e as filhas para trás no aeroporto. Zé Felipe, no entanto, parou para atender as pessoas que esperavam sua família desembarcar do voo e tirou diversas fotos.

A fã que gravou o vídeo ainda mostrou que ficou super decepcionada com a atitude da influenciadora: "Gente, eu estava tão animada para tirar uma foto com a Virginia, mas ela correu. Enquanto o Zé Felipe deu um show de simpatia", ela rasgou elogios para o cantor sertanejo filho de Leonardo e criticou Virginia.

🚨VEJA: Fã de Virgínia viraliza ao dizer que ficou chateada pelo fato da influenciadora ter corrido para não tirar foto no aeroporto pic.twitter.com/69B7j0RTHf — FUTRICAS (@futricasefofoca) May 26, 2023

Nos comentários da publicação, que viralizou no Twitter, os internautas deram diferentes opiniões sobre o comportamento da influenciadora: “Gente chata, deixa a menina em paz”, disse um admirador. “Se fosse pago ela ia correndo”, uma fã criticou. "Às vezes a pessoa não está em um bom dia”, disse outro. “Ela não tira foto de graça”, apontou mais um.

Virginia se declara de forma apaixonada para Zé Felipe:

Na última quinta-feira, 25, Virginia Fonseca usou suas redes sociais para se declarar de forma apaixonante para seu marido, o cantor Zé Felipe (25). Viajando pelos Estados Unidos, a famosa compartilhou alguns cliques e fez uma homenagem ao amado, com quem tem duas filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor, de 7 meses.