Virginia se declara de forma apaixonada para Zé Felipe: ‘Alma gêmea’

Influenciadora Virginia Fonseca compartilha cliques fofos ao lado do marido e aproveita para declarar seu amor

Nesta quinta-feira, 25, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24) usou suas redes sociais para se declarar de forma apaixonante para seu marido, o cantor Zé Felipe (25). Viajando pelos Estados Unidos, a famosa compartilhou alguns cliques para lá de fofos, não economizando no romantismo.

“Meu gato, minha alma gêmea, o homem que tornou todos meus sonhos em realidade!! TE AMO PRA SEMPRE”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, os pombinhos aparecem com roupas iguais, com uma camisa branca e uma calça jeans, em um clima para lá de romântico.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas apaixonados pelo relacionamento lindo do casal. “Eu jurava que Virginia ia anunciar que estava grávida”, brincou uma fã. “Nasceram um pro outro”, exaltou uma outra seguidora. “Amoooo meu casal lindo”, exclamou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis como corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Veja a publicação feita pela influenciadora digital Virginia Fonseca se declarando para seu marido, o cantor Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



Mesversário da filha

Maria Flor, a filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou sete meses de vida nesta última segunda-feira, 22, e os papais fizeram questão de comemorar a data. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou a família reunida para celebrar o mesversário da menina com uma festa simples e intimista.

Nos cliques, Virginia, Zé Felipe, Maria Alice (1) e Maria Flor, que estão em Miami, nos Estados Unidos, aparecem sorridentes, sentados em um jardim com um bolo decorado. A bebê, que está no colo do papai, surge usando uma saia colorida e asas. "7 meses da Florzinha! Que Deus abençoe sua vida minha pequena Flor, muita saúde, paz, amor e felicidade. Sua família te ama muito, muito, muito", declarou a mamãe.