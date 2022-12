Virginia Fonseca agradece o marido Zé Felipe após ser premiada no People’s Choice Awards

A influenciadora Virginia Fonseca saiu vencedora na premiação internacional People’s Choice Awards e homenageou o marido Zé Felipe nas redes sociais

Nesta terça-feira, 6, Virginia Fonseca (23) foi premiada na categoria “Influenciadora Brasileira do Ano” na premiação internacional Peoples’s Choice Awards. A influenciadora estava presente no evento que aconteceu em Los Angeles, acompanhada do marido Zé Felipe (24).

Após a premiação, Virginia foi ao seu Instagram agradecer o marido pelo apoio com uma série de fotos do casal pai de Maria Alice (1) e Maria Flor no red carpet do evento.

“De ontem no red carpet com o meu parceiro! Te amo tanto @zefelipecantor. Obrigada por tudo que faz por mim, saiba que você realmente é meu porto seguro, me traz paz e calmaria”, escreveu a loira na postagem que fez nesta quarta-feira, 7.

A mãe de duas meninas ainda escreveu: “Você não mede o bem que me faz, te amo muito muito muito e pra sempre”.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe e sogra da influenciadora premiada, Poliana Rocha, escreveu: “Papais mais lindos”.

Os fãs de Virginia adoram a postagem e rasgaram elogios ao casal nos comentários! “Parabéns, vocês merecem”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Lindos, vocês merecem muito. Obrigada por compartilhar cada detalhe da sua vida. Você encoraja, você mostra a vida como ela é. Sem frescura. Te admiro muito, muita luz e saúde Virginia”.