Virginia celebra ao recuperar carro milionário após blindagem: ‘Tinha esquecido’

Depois de três meses, Virginia Fonseca recebe seu carro de luxo após blindagem e revela que já tinha até esquecido do veículo; veja fotos

Na noite da última quinta-feira, 23, Virginia Fonseca usou as redes sociais para comemorar que ‘recuperou’ um de seus veículos milionários. A influenciadora digital e agora apresentadora enviou o carro para blindagem e só o recebeu de volta após três meses. Depois da demora, ela contou que já tinha até esquecido que era proprietária do carrão.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Virginia apareceu ao lado de sua equipe e comemorou a chegada do veículo de luxo, que é avaliado em quase R$ 2 milhões: "Olha quem voltou! Nossa Escalade. Nós pedimos para blindar e ficou três meses blindando, três meses! Estava ficando louca, tinha até me esquecido dela", ela brincou.

Na sequência, a influenciadora digital mostrou detalhes do seu veículo exclusivo, um Cadillac Escalade. O carro possui um painel eletrônico luxuoso e bancos revestidos de couro branco com capacidade para sete pessoas, sendo um modelo queridinho por diversas celebridades como Gusttavo Lima, Kleber Bam Bam e até a família Kardashian.

Vale lembrar que, quando Virginia comprou o carrão no final do ano passado, ela fez questão de comemorar em suas redes sociais ao lado do marido, Zé Felipe, e de suas duas filhas, Maria Alice, de dois aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um: "Mais uma conquista da nossa família! Toda honra e glória a Deus", a influenciadora digital comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Agora, com o carrão blindado, Virginia pode circular com segurança com toda a família pelas ruas de Goiânia, onde está construindo sua mansão e incluindo seu terceiro filho, que está a caminho. A apresentadora está grávida de um menino, que se chamará José Leonardo, e deve chegar ao mundo no segundo semestre deste ano.

Virginia encanta ao mostrar Zé Felipe conversando com a barriga:

Em seus stories no Instagram, Virginia Fonseca gravou o momento em que Zé Felipe surge fazendo carinho no herdeiro nesta sexta-feira, 24: "Zé, Zezinho, dá um chute aí para o papai ver se você está bem, se sua mãe está te dando comida. Se mexe, acorda, dá um chute aí pra gente ver você, todo mundo querendo te ver", se divertiu o artista.

Em seguida, o papai coruja colocou sua nova música, 'Minha Ex', para o herdeiro ouvir. "Colocando um forrózinho pro Zé", brincou Virginia, filmando a barriguinha de grávida. "Olha isso, ele é tão bonzinho que enquanto eu trabalho ele fica quietinho! Aí quando eu tô de boa, ele mexe que mexe", escreveu ela, que encantou os seguidores ao mostrar o crescimento do herdeiro no 'forninho'.