Viih Tube se declara para a mãe e celebra seu casamento: ''Vivendo um amor leve''

A influenciadora Viih Tube emocionou ao se declarar à mãe, Viviane, que se casa nesta quinta-feira, 20

Viih Tube (22) usou as redes sociais para fazer uma belíssima declaração para a mãe, Viviane. A influenciadora compartilhou uma cena das duas no chá revelação de Lua e não escondeu seu amor.

Na publicação, a ex-BBB comentou sobre o casamento da matriarca, que acontece nesta quinta-feira, 20. "Amanhã é o casamento da minha mãe, comentei com ela como esse ano está sendo o ano de realização de sonhos pra nós! Ela vivendo um amor leve e o casamento dos sonhos e eu construindo minha família que sempre sonhei!", começou ela.

"Sempre sonhei em ser mãe de uma menina e passar pra ela tudo que minha mãe me ensinou e ter a mesma relação com minha filha de muita sinceridade e amizade! Deus é bom demais com a gente! E mãe, esse vídeo diz muito pra mim, esse momento, nos 3, eu você e a Lua! Se eu for 10% da mãe que você é já estou satisfeita!", completou.

Na sequência, Viih rasgou elogios para a mais velha. "Você é a mulher mais gentil, simpática, paciente, justa, divertida, moderna, dedicada, trabalhadora e amorosa que conheço! Tenho tanto orgulho de você e de ser sua filha! Quero ter essa relação de melhor amiga com minha filha também e que você também tenha com sua neta!".

A influenciadora ainda revelou que seus cachorros, Lilo e Stich, estarão na cerimônia. "Obrigada por absolutamente tudo mãe, amanhã é seu dia! Ps: A lilo e o Stitch vão levar as alianças no casamento HAHAHAH", concluiu.

