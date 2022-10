Viih Tube se declara ao postar clique em família: "Que momento único"

A ex-BBB Viih Tube encantou os fãs ao compartilhar uma foto ao lado da mãe e da avó, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 14h50

Viih Tube (22) encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 23, ao compartilhar um novo clique do dia do casamento de sua mãe, Viviane Di Felice, que aconteceu na última quinta-feira, 20.

Na imagem publicada no perfil do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece com sua mãe e sua avó, Izaura, e aproveitou o registro para celebrar as quatro gerações juntas. Ela, vale lembrar, está à espera de sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer(32).

"4 gerações em uma foto, a bisa, a vovó, eu e você, minha filha. Que momento único! Juro que é a última foto que posto desse dia", declarou a ex-participante do Big Brother Brasil 21 na legenda da publicação.

Recentemente, Viih revelou aos seus fãs qual o nome sua filha receberá após o nascimento. A influencer contou que a revelação não estava prevista para o momento, mas que sem querer trocou o nome do perfil da bebê para 'Pequena Lua', revelando a escolha dos pais.

"Queríamos um nome curto, mas que fosse além de um nome bonito. Queríamos um nome que significasse para nós dois, para o nosso momento e que representasse. E o nome dela é Lua, nossa pequena Lua", disse a ex-BBB, que anda contou que se o bebê fosse menino se chamaria Noah.

Confira a foto de Viih Tube com sua mãe e avó:

