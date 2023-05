Viih Tube mostra detalhes da filha e justifica pele descascando: "Faz parte"

Viih Tube mostra detalhes do corpinho da filha bebê; Lua di Felice surgiu em cliques inusitados

A influenciadora Viih Tube impressionou os seguidores ao publicar detalhes inéditos da filha, Lua di Felice, no perfil oficial da pequena nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 18, ela compartilhou com os seguidores fotos das mãozinhas, pezinhos, da orelhinha e dos olhinhos da bebê.

Fruto de seu relacionamento com Eliezer, a pequena nasceu com cílios enormes. Ela também se pronunciou sobre a pele ressecada que a herdeira está apresentando nas extremidades . Segundo ela, esse tipo de questão é "normal".

"E aí! Todos meus detalhes pra vocês, como diz minha mamãe nunca vou precisar de uma extensão de cílios! E o meu pé descamando é normal viu? Faz parte da minha pele de bebê!", disse.

Mais cedo, o casal apareceu com a pequena nos braços em fotos inéditas. A ex-BBB posou para um ensaio fotográfico feito por Thalita Castanha, que também realizou as fotos do parto de Lua. A participante do BBB 21 surgiu na primeira foto somente com a filha e vestia um moletom estilo cropped com mangas compridas.

EXPERIÊNCIAS DA MATERNIDADE

A youtuber Viih Tube (22) está usando as redes sociais para compartilhar suas experiências na nova fase da vida: a maternidade! Nesta quarta-feira, 17, a mamãe de primeira viagem mostrou seu cantinho de amamentação.

A mãe da pequena Lua Di Felice, que completou um mês de vida no último dia 09, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33), publicou um vídeo exibindo os detalhes da hora de dar de mamar para a bebê e deu algumas dicas para as seguidoras mamães.

"Você vai ficar muitas horas do dia amamentando, o conforto nesse momento ajuda muito, até porque você bem posicionada facilita tudo! Só não sei se a longo prazo vou conseguir manter kkkk", escreveu Viih na legenda.