Viih Tube fala sobre a frequência de banhos após nascimento de Lua: "Não tô debochando"

Viih Tube surpreende os fãs ao falar sobre a mudança em sua rotina e frequência de banhos após de tornar mãe

A influenciadora Viih Tube ficou bem famosa na internet após participar do BBB21, principalmente por conta de suas faltas de hábitos higiênicos dentro da casas mais vigiada do Brasil. Na época, vários internautas apontaram que Viih não tomava banho todos os dias no reality e a influencer acabou até virando meme nas redes sociais.

A crítica dos internautas, inclusive, se tornou uma piada interna entre a influenciadora e seu marido Eliezer, também ex-BBB, no dia em que o casal oficializou o seu casamento, Eli brincou com os fãs ao dizer que Viih não havia nem tomado banho para assinar a certidão.

No entanto, aparentemente, o nascimento de Lua trouxe grandes mudanças para os hábitos da influenciadora. Neste sábado, 19, Viih fez um desabafo sobre como o banho se tornou o seu momento depois do nascimento da pequena:

"Deixa eu contar um negócio para vocês. Não tô nem debochando, é falando sério. Vocês acreditam que hoje em dia, agora que eu virei mãe, eu tomo três banhos por dia? Porque o banho se tornou o meu momento sozinha", em seus stories.

Viih afirmou que, hoje em dia, o banho se tornou algo calmante para si. "Tem momento que a Lua dormiu e penso 'Ah, vou tomar um banho' e tenho meu momento sozinha. Eu tomo um de manhã, a tarde e a noite. Juro por Deus. Eu fui me dar conta hoje. Porque se torna um momento relaxante", declarou. "Pra quem não tomava banho no BBB, tô tomando três no dia, tá?", concluiu brincando com seus seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube relembra cancelamento na internet: ''Cheguei a apanhar''

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo e recordou um dos momentos mais difíceis da sua carreira, quando sofreu com o cancelamento na internet em 2016. Viih revelou que chegou a apanhar na rua após o linchamento virtual.

"Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias, cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte", disse a empresária.