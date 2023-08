Viih Tube relembra cancelamento na internet: ''Cheguei a apanhar''

Em entrevista, influenciadora digital Viih Tube abre o jogo sobre o cancelamento que sofreu em 2016 na internet

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo e recordou um dos momentos mais difíceis da sua carreira, quando sofreu com o cancelamento na internet em 2016.

Na última quinta-feira, 17, em entrevista ao canal da influenciadora Foquinha, a mãe da pequena Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, revelou que chegou a apanhar na rua após o linchamento virtual.

"Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias, cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte", disse a empresária.

Vale lembrar que aos 16 anos, Viih gerou polêmica ao publicar um vídeo em que aparecia abrindo a boca de um gato e cuspindo dentro. Na época, ela foi parar nos assuntos mais comentados nas redes sociais.

"Eu sei que errei. Realmente não pensei nas consequências. Eu nunca mais vou fazer uma brincadeira deste tipo com o meu gato. Todo mundo tem razão", chegou a confessar na ocasião.

"Eu me prendi em uma caixa, tinha muito medo de ser cancelada, entrei em uma fase totalmente depressiva, fiz muita terapia, fiquei muito mal. Entrei em uma caixinha e perdi minha essência. Eu virei um robô, tudo o que todo mundo falava, eu falava igual, com medo de dar a minha opinião", disse ainda a ex-BBB na entrevista.

Eliezer emociona Viih Tube com festa surpresa

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube ganhou uma surpresa adiantada no seu aniversário do pai de sua filha, o ex-BBB Eliezer. O maridão organizou uma festa com todos os seus amigos em um restaurante em São Paulo.

Através dos stories de seu Instagram, Eliezer mostrou a reação da mãe de Lua di Felice ao descobrir a celebração. Viih fez cara de surpresa e logo se colocou em lágrimas ao ver tudo o que haviam organizado para ela. A festa contou até com decoração personalizada, cheia de luzes e balões.