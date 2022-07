Viih Tube define como é seu relacionamento com Eliezer

Viih Tube abre o jogo sobre o romance com Eliezer: 'Eu acho que é praticamente um namoro, né?!'

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 14h57

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube (21) falou sobre o seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32) durante a temporada CARAS Inverno: Campos do Jordão. Ela conversou com a TV CARAS e contou que os dois estão se gostando muito e vivem um relacionamento sério.

“Eu acho que é praticamente um namoro, né?! Eu e ele, a gente é tão de boa, não tem muita pressão. Quando a gente fala: 'não tem um rótulo', para que o negócio é aberto e a gente pega todo mundo! Não! É só eu e e ele!”, disse ela.

Então, ela contou que os dois são muito honestos um com o outro sobre o que sentem, mas ainda não teve o pedido de namoro. “A gente conversa muito, a gente é muito aberto um com o outro. E ele sabe que se ficar com alguém vai me magoar, e eu sei que ele vai magoar. A gente é muito sincero um com o outro. E ele é muito honesto comigo, muito aberto”, disse ela, e completou:

“Não teve o pedido de namoro, mas a gente tem consciência de que o que a gente tem é um relacionamento. A gente se gosta, isso é muito claro. A gente está naquela fase de se conhecer, sem pressão. Tô nem aí, se eu gosto, gosto mesmo, não tenho vergonha nenhuma de demonstrar sentimento”, declarou.

Assista ao vídeo de Viih Tube falando de Eliezer:

Viih Tube rebate críticas ao relacionamento com Eliezer

Nesta semana, Viih Tube fez um desabafo para rebater os comentários maldosos que lê na internet sobre o que está vivendo com Eliezer. "Oi deixa eu explicar um negócio pra vocês, vocês acham mesmo que precisamos de marketing pra casal? Sendo que eu solteira causa muito mais, se fosse ir pela lógica de engajamento que vcs tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele de vocês e fingir que tô a desapegada", disparou ela.

Em seguida, a influenciadora digital rasgou elogios para o também ex-BBB. "Ele me trata tão bem, cuida de mim, a sintonia que a gente tem, a química, não tem preço, e quem tem que sentir somos nós e não vocês, então não enche a por* do saco, tô de tpm, bom dia", disse.

Por fim, Viih Tube abriu o coração e disse que está feliz e sendo verdadeira com o seu público. "Eu tô feliz! E sendo aberta e transparente com vocês! Se eu não mostro nada reclamam, se mostro xingam e falam “não shippo”, tô nem aí quem shippa ou não, quem tem que gostar sou eu e ele, cuida da vida de vocês", concluiu.