Eliezer e Viih Tube rebatem críticas sobre o relacionamento do casal: "Cuidem da vida de vocês"

Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para rebater as séries de críticas sobre o relacionamento do casal

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h15

No último domingo, 10, o ex-BBB Eliezer(32) usou as redes sociais para rebater internautas que criticavam seu relacionamento com Viih Tube (21).

Afiado, Eliezer respondeu diversos internautas no Twitter, e rebateu as críticas do público sobre o casal do momento.

"Como pode a Vitória Tube não ter vergonha de expor na sociedade que namora o Eliezer", disse uma internauta, que logo foi respondida por Eliezer: "Pois é! Tem coisas q nao se explicam… igual… Como pode você não ter vergonha de expor essa sua lata estragada pra sociedade?", disse.

Em seguida, Eliezer continuou rebatendo o público em seu perfil no Twitter:"Pra mim, muito chocante que a Viih Tube tá namorando o Eliezer, não vou acostumar com a ideia nunca", comentou outra, que também recebeu uma resposta afiada de Eli: "Quem te perguntou?", escreveu.

E nesta segunda-feira, 11, a ex-BBB e influenciadora Viih Tube também falou sobre seu relacionamento com Eliezer.

Através de seu perfil no Twitter, Viih escreveu: "Oi, deixa eu explicar um negócio pra vocês, vocês acham mesmo que precisamos de marketing pra casal? Sendo que eu solteira causa muito mais, se fosse ir pela lógica de engajamento que vocês tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele de vocês e fingir que tô a desapegada", iniciou Viih.

"Eu tô feliz! E sendo aberta e transparente com vocês! Se eu não mostro nada reclamam, se mostro xingam e falam “não shippo”, tô nem aí quem shippa ou não, quem tem que gostar sou eu e ele, cuida da vida de vocês", disse a influenciadora.

Eliezer e Viih Tube rebatem críticas sobre o relacionamento do casal:

