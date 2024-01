Viih Tube celebra aniversário de Eliezer e se declara: "Minha metade"

Em comemoração ao aniversário de 34 anos de Eliezer, Viih Tube compartilha vídeo apaixonada nas redes sociais. Juntos, eles são pais de Lua Di Felice

Nesta terça-feira, 23, o ex-BBB Eliezer completa 34 anos e sua esposa Viih Tube compartilhou um texto apaixonado pelo marido em homenagem. No Instagram, a influencer de 23 anos elogiou o parceiro, ressaltando que ele é sua "metade" e também um pai incrível para a filha do casal, Lua Di Felice, de nove meses.

"Hoje é o aniversário da minha pessoa e decidi contar um pouquinho da nossa história para vocês. Eu te amo muito, meu amor, eu te admiro tanto!", legendou ela no vídeo que postou com fatos marcantes da trajetória do casal.

Viih destacou a personalidade de Eliezer e sua forma de encarar o mundo ao seu redor. "A forma como leva a vida, como trata os outros à sua volta, como pensa, como trabalha e principalmente como é um paizão para nossa filha!", ressaltou ela em meio aos elogios.

"Que esse novo ano, novo ciclo, seja repleto de saúde, histórias para contar e muito amor! Porque é isso que você merece, só coisas boas! Te amo! 34 primaveras, Eliezer", finalizou.

Nos comentários, os fãs demonstraram forte emoção com o vídeo publicado. "Chorei, lindo demais! Parabéns viih, você merece!", disse uma seguidora. "Lembro de vocês no meu show em BH quando se viram pela primeira vez, amo vocês! Torci muito desde o início", afirmou a cantora e ex-BBB Gabi Martins. "Te ver feliz é bom demais, Viih! Felicidades para o seu amor e para você", ressaltou mais uma internauta.

Como Viih Tube e Eliezer iniciaram o relacionamento?

Em maio de 2022, Viih Tube e Eliezer se conheceram pessoalmente pela primeira vez em um festival de música sertaneja, segundo o ex-BBB nas redes sociais. Posteriormente, os dois passaram a manter uma relação de amizade, mas desenvolveram um romance após se conhecerem melhor. "As pessoas cobravam muito a gente desde o início um status para o nosso relacionamento e nós estávamos realmente nos conhecendo. Mas acabou acontecendo e está sendo maravilhoso", revelou ele em entrevista à revista Quem.

Eliezer contou que confessou sua paixão após uma viagem para Paris, na França: "A nossa primeira conversa para saber se iríamos ficar só os dois juntos foi na volta da nossa viagem. Eu falei que estava gostando muito dela e queria saber o que ela sentia também. Nós entendemos juntos como conduzir e estamos aqui".

Para oficializar o relacionamento, em agosto do mesmo ano o ex-BBB fez um pedido de namoro personalizado para a amada, com pétalas e balões estampados com a frase: "Viih, namora comigo?". Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida de Eliezer e, em março, os dois se casaram no papel. Lua, filha do casal, nasceu em abril de 2023, quase um ano após Viih Tube e Eliezer se conhecerem. Grudados na pequena, os pais compartilham vários momentos com a bebê nas redes sociais.