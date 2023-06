Vídeo publicado por advogado mostra confissão de Gugu para Silvio Santos; entenda

Vídeo publicado por advogado de Rose Miriam traz novos detalhes sobre o caso; veja

Advogado de Rose Miriam e das filhas de Gugu Liberato, Nelson Willians publicou nesta sexta-feira, 23, uma gravação do passado. Em suas redes sociais, ele compartilhou um trecho no qual o apresentador se refere à mãe de seus filhos como "esposa".

Ela tenta o reconhecimento na Justiça de uma possível união estável com o apresentador, o que garantiria a posse de 50% dos bens deixados pelo apresentador. O caso corre em segredo de justiça e até o momento não teve um desfecho.

No vídeo compartilhado, Gugu Liberato comenta com Silvio Santos a chegada de seu primeiro filho e se refere a médica como sua esposa. "Vai nascer em dezembro. Que coisa hein, Gugu? Eu já sei que quem vai ter o filho é sua esposa, claro, não é você", brinca o "patrão".

"É lógico", responde Gugu, no vídeo. "O nome dela é Rose, né?", quer saber o apresentador. "É Rose", diz Gugu. "Quem diria que você iria se casar com a Rose, não sei o que ela viu em você", brinca o dono do SBT na gravação.

Carta vazada deixou fãs perplexos nas redes sociais

Ontem, Nelson Willians assinou uma nota na qual reconhece o vazamento de uma carta escrita à mão por sua cliente. Na carta, Rose fala de supostos encontros de Gugu com homens e que iria 'curá-lo' com 'oração e jejum'. Em sua nota oficial, o advogado contextualizou o cenário em que a carta foi escrita e ainda deu mais detalhes sobre a época que Rose e Gugu viviam.

"O advogado Nelson Wilians não comenta o processo que tramita em segredo de justiça, no entanto, repudia o vazamento de um documento dos autos fora do contexto. Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos."