Vídeo de Paula Fernandes gera onde de preocupação entre os fãs: "O que aconteceu?"

Vídeo de Paula Fernandes durante show preocupa fãs; gravação viralizou nesta segunda-feira, 26

A cantora Paula Fernandes preocupou os fãs nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, após um vídeo viralizar. Na gravação, a sertaneja surge se apresentando durante um show no final de semana vestida com um look de Festa Junina.

Na gravação, ela canta Zona de Perigo, hit do cantor Leo Santana. Só que ela se mostra pouca animada durante o show, improvisa uma dança desengonçada e desafina. O registro rendeu comentários dos seguidores.

"Totalmente desengonçada o que aconteceu com a Paula que eu conheci?", lamentou um. "Inacreditável ela nessa! Fui a um show quando fazia muito sucesso e foi uma experiência incrível. Lindo, intimista, diferente. Uma pena", desabafou outro. "Gente, o que aconteceu com a Paula Fernandes? Parece que regrediu a carreira", escreveu outro.

Recentemente, Paula Fernandes garantiu que vive o melhor momento em sua vida profissional. Ela disse que está mais madura na carreira e está no auge de sua trajetória como cantora, já que não sente mais a pessão do sucesso.

"Estou vivendo o melhor sucesso da minha vida. Tenho tempo para mim, para os meus fãs, para fazer uma música. O tempo era escasso para aquele tipo de sucesso, que é bom também. Mas tenho memórias de um momento em que eu não existia. Vivenciar a maturidade do meu trabalho é muito lindo", disse ela ao PodCARAS.

Paula Fernandes (38) precisou lidar com tudo de bom e de ruim que a fama trouxe. Em conversa com o PodCaras, ela relembrou uma fase em que surgiam muitos boatos e notícias falsas sobre sua vida pessoal e comportamento, e revela como lida com isso atualmente. "[Hoje] já amadureci. Teve uma época que estava demais, nossa."

"Era fake news todos os dias. Ou era que eu tinha tirado costela, ou que eu estava tomando banho só com água mineral, ou que eu era careca", relembra a cantora, dona de sucessos sertanejos como Pássaro de Fogo e Quero Ser Pra Você.