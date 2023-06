Vídeo de Casemiro compromete craque e aumenta boatos: "Dia muito especial"

Reviravolta? Vídeo de Casemiro compromete craque; esposa nega traições, mas ele se envolveu em nova polêmica

Um vídeo que caiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, expõe o craque Casemiro. É que na gravação, ele estaria desejando parabéns para o irmão de sua suposta amante. A gravação está gerando muita repercussão .

"Fala, Matias, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo para desejar meus parabéns para você. Espero que você desfrute muito do seu dia, que seja um dia muito especial para você... Está fazendo 21 anos. Então, fica aqui meu abraço", diz o craque no vídeo.

Os boatos sobre uma possível relação extra-conjugal de Casemiro com uma mulher deixou os fãs perplexos. Após a repercussão das mensagens, a atual esposa do craque se pronunciou em um comentário nas redes sociais.

No texto, Anna Marianadefende o marido e diz que ele não é o autor das mensagens. "Ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", escreveu ela nas redes sociais.

A crítica foi para o jornalista Leo Dias, que expôs a suposta traição. Segundo o colunista, a mulher com quem o atleta fala nas conversas esteve presente na vida dele entre agosto de 2016 e o fim de 2022.

após esposa negar que Casemiro tinha trocado mensagens com a suposta amante, vídeo do jogador parabenizando o irmão dela cai nas redes sociais pic.twitter.com/liLRjz8iY6 — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) June 5, 2023

DESTAQUE NA COPA DO CATAR

No ano passado, Casemirousou suas redes sociais para se pronunciar a respeito da derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, três dias após a eliminação nas quartas de final. "Já se passaram quase 3 dias, mas a dor permanece. Quis fazer essa postagem com a cabeça mais fria e com um melhor entendimento do que aconteceu, mas ainda é difícil entender pela forma como ficamos fora. De longe essa foi a derrota que mais me trouxe dor em toda a minha carreira", iniciou.