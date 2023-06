Esposa de Casemiro quebra o silêncio após mensagens vazadas: "É sério?"

Esposa de Casemiro quebra o silêncio; troca de mensagens indica que craque viveu relacionamento extra-conjugal por cinco anos

Casada há dez anos com o jogador Casemiro, a administradora Anna Mariana fez um desabafo nas redes sociais na noite deste domingo, 4. Após o vazamento de mensagens que indicam um caso extra-conjugal do craque, ela soltou o verbo.

No comentário, ela defende o marido e diz que ele não é o autor das mensagens. "Ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", escreveu ela nas redes sociais.

A crítica foi para o jornalista Leo Dias, que expôs a suposta traição. Segundo o colunista, a mulher com quem o atleta fala nas conversas esteve presente na vida dele entre agosto de 2016 e o fim de 2022.

Ainda de acordo com informações recebidas pelo jornalista, a mulher chegou a visitá-lo na Espanha e na Inglaterra e teria inclusive encontrado o craque em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cidade na qual ele nasceu.

🚨VEJA: Léo Dias obteve prints de uma conversa do Casemiro com uma amante que ele tem relacionamento há 5 anos.



— CHOQUEI (@choquei) June 5, 2023

🚨AGORA: Após Léo Dias afirmar que o jogador Casemiro trai a sua esposa a 5 anos, Anna Maria sai em defesa do marido: "Só de bater o olho já sei que não é ele."

DESTAQUE NA COPA DO CATAR

No ano passado, Casemirousou suas redes sociais para se pronunciar a respeito da derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, três dias após a eliminação nas quartas de final. "Já se passaram quase 3 dias, mas a dor permanece. Quis fazer essa postagem com a cabeça mais fria e com um melhor entendimento do que aconteceu, mas ainda é difícil entender pela forma como ficamos fora. De longe essa foi a derrota que mais me trouxe dor em toda a minha carreira", iniciou.

Na sequência, o jogador falou sobre o tão sonhado hexa. "Imagino que vocês, que torceram muito pra nós, também estejam sentindo uma dor parecida e lamento muito por isso. Nosso maior desejo era trazer esse título de volta ao nosso país, trazer alegria para vocês, e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo mesmo. Mas o futebol é assim: por mais que você faça tudo certo não há como controlar o resultado. Já vivi isso algumas vezes tanto a favor quanto contra. Quero agradecer a todo o apoio de vocês que torceram e nos incentivaram nessa Copa. Obrigado de coração", completou.