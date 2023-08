Zero polêmica! Victor Pecoraro se declara para Rayanne Morais: "Não tenho dúvida"

Em entrevista à revista CARAS, Victor Pecoraro e Rayanne Morais deram detalhes sobre o casamento discreto só para amigos e familiares

Depois de enfrentar uma grande confusão no início do relacionamento com Rayanne Morais (35), o ator Victor Pecoraro (45) finalmente trocou as alianças com a amada. Em entrevista à Revista CARAS, o artista abriu o coração e fez uma verdadeira declaração à amada.

“Nunca tive tanta certeza de casar com alguém. Não tenho dúvida de querer passar o resto da vida ao lado dela”, disse o ex-participante de A Fazenda 12, que se casou com Rayane na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, um palacete em estilo neoclássico, no Rio de Janeiro.

Vivendo um romance intenso, a loira também reforçou seu sentimento por Victor. "Fomos arrebatados por uma emoção nunca vivida antes. Por isso fica difícil expressar esse sentimento. Uma alegria, gratidão e muito amor envolvido”, disse o ator.

Apaixonadíssimo, Victor não escondeu que estava super emocionado no evento, chegando a chorar ao ver a esposa aparecendo toda produzida na sua frente antes de subir ao altar.

“Quando a vi descendo a escada, as lágrimas vieram! Como Deus é misericordioso com nossa vida! Ambos vieram de relacionamentos perturbados em que o trauma poderia estar implantado dentro da gente, mas algo muito maior quebrou isso em nós. Hoje, nós estamos unidos com amor e respeito”, contou.

A atriz, que estava usando um vestido assinado por Alexandre Dutra, revelou que a reação dos convidados durante a cerimônia é algo que ela guardará com muito carinho. "Todos na cerimônia foram tomados por essa emoção. Dividimos com a nossa família e amigos um dia que será guardado com muito amor e carinho”, disse a noiva.

Pouco antes de subir ao altar, Rayanne e Victor já estavam se preparando para dar os próximos passos no relacionamento. Em bate-papo com a CARAS, eles falaram sobre os planejamentos para o futuro do casal. “Nós já moramos juntos há um ano e alguns meses. Desde o primeiro dia, falamos sobre nosso casamento”, declarou ela.

Ansioso para oficializar a união, Victor completou: “Se pudesse, já teria casado desde o primeiro dia. Esperei o que estava esperando há muito tempo… O famoso ‘sim’”.