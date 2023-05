Victor Pecoraro enfrentou confusão antes de noivado com Rayanne; relembre

Ator Victor Pecoraro causou maior polêmica no ano passado após vazar história de traição nas redes sociais

Victor Pecoraro e Rayanne Morais estão só felicidade desde o anúncio do noivado. Através do Instagram, eles compartilharam fotos e surgiram mais apaixonados do que nunca. No entanto, o casal viveu um momento conturbado no início do relacionamento.

"Foi dado o start para o início de uma nova jornada juntos. Veio a surpresa de um desejo que pulsava no meu coração, nos nossos corações, de viver uma vida inteira ao seu lado até Jesus voltar. (Obs: e nos encontramos na eternidade) Como sua fiel companheira, amiga, amor, vida e agora NOIVA. SIM, ESTOU NOIVAAAAA!!! Vivendo o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Pois Ele é fiel e os seus planos são muito maiores e melhores que os nossos", disse ela.

No ano passado, os dois foram alvo de uma polêmica após vazar que o namoro foi iniciado durante uma traição de Victor à sua ex-esposa, Renata Muller. O caso ganhou ainda mais força após a moça vir a público confirmar a história.

Segundo Renata, a atriz foi a pivô do fim do casamento que tinha mais de 13 anos. Pecoraro e Rayanne teriam se conhecido enquanto gravavam o filme A Entrega.

“Eu estou bem abalada com toda exposição que está tendo, mas diante de tanta manipulação de fatos e distorção da realidade, eu terei que contar a verdade porque sempre tentam nos fazer passar por louca, culpada, e eu não aceito mais isso”, declarou ela, que estava disposta a superar a situação.

Apesar de todo o burburinho e pronunciamento de Renata, Victor garante que não houve traição. Ele disse que apenas não esperou os papéis do divórcio para se relacionar, mas que estava feliz com sua decisão.

"Quando eu falo que me precipitei, foi relacionado aos papéis do divórcio que não saíram, eu não esperei os papéis para me relacionar. Mas eu estava livre e decidido para viver a minha nova história e nova escolha. E hoje eu me encontro em um compromisso com a Rayanne, que a gente segue orando. E eu estava esperando o momento certo para que isso fosse pronunciado, mas infelizmente foi roubada essa informação", afirmou.