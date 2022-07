Ex-mulher de Victor Pecoraro rompe o silêncio após separação polêmica

Ex-mulher de Victor Pecoraro, Renata Muller faz desabafo após rumores de traição do ex com Rayanne Morais

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 16h18

Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata Muller fez uma declaração nas redes sociais para dar a sua versão sobre a separação polêmica. Os dois se tornaram assunto nas redes sociais nesta semana após acusações de que ele a traiu com a atual namorada, Raynne Morais. Desta vez, Renata desabafou sobre a situação.

“Não foi fácil fazer esses vídeos. Foi uma das piores coisas que tive que fazer. Nunca imaginava. É surreal para mim o que está acontecendo. Eu estou muito melhor do que eu estava ontem, espero que amanhã eu esteja melhor”, disse ela.

Então, ela contou sobre um projeto que Victor e Raynne fizeram juntos. “Todo trabalho ele indicava ela, conversava direto no Whatsapp, sabia tudo da vida dela. Já tinham bastante contato, há bastante tempo”, disse ela, e completou: “Umas duas semanas antes do filme, a gente teve uma discussão. Ficamos um pouco chateados, mas a gente se acertou, ficou tudo bem antes de ele ir. Era briga, não era separação”.

Em outro momento, Renata contou que voltará para concluir o assunto depois. “Eu estou bem abalada com toda exposição que está tendo, mas diante de tanta manipulação de fatos e distorção da realidade, eu terei que contar a verdade porque sempre tentam nos fazer passar por louca, culpada, e eu não aceito mais isso”, declarou ela, e continuou: “Chega de sofrer por conta disso! Chega de chorar! Cansei de tanta hipocrisia! Assim que eu conseguir, virei falar com vocês”.

Victor Pecoraro deu sua versão sobre o ocorrido

Na última terça-feira, 19, Victor Pecoraro também gravou vídeos nas redes sociais para falar sobre o fim do casamento e o novo envolvimento amoroso. Ele contou que foi mal interpretado em sua primeira live e que queria esclarecer alguns pontos. "Eu acho que não fui muito bem compreendido na minha live. Quando a decisão do fim do meu casamento foi tomada por mim, eu me abri para viver minha vida. E nisso, a Rayanne entrou em uma nova história, e não no passado, ela nunca fez parte do meu passado, do meu casamento", contou.

Então, ele afirmou: "Quando eu falo que me precipitei, foi relacionado aos papéis do divórcio que não saíram, eu não esperei os papéis para me relacionar. Mas eu estava livre e decidido para viver a minha nova história e nova escolha. E hoje eu me encontro em um compromisso com a Rayanne, que a gente segue orando. E eu estava esperando o momento certo para que isso fosse pronunciado, mas infelizmente foi roubada essa informação".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!