Victor Pecoraro e Rayanne Morais anunciam data do casamento; saiba quando

Victor Pecoraro e Rayanne Morais contaram com exclusividade à CARAS Brasil quando pretendem se casar e mostraram a prova do terno para o dia especial

Victor Pecoraro (45) e Rayanne Morais (34), que começaram a namorar em meados de 2022, anunciaram o noivado em maio deste ano e já têm data para o casamento. Os dois contaram com exclusividade à CARAS Brasil quando pretendem realizar a cerimônia de união e já mostraram a prova do terno para o dia especial.

O casal contou que a data escolhida para a cerimônia de união em matrimônio foi o dia 10 de agosto. Com menos de um mês para a festa, eles já começaram os preparativos para o casamento e, neste domingo, 16, Victor Pecoraro foi fazer a prova da roupa para o dia especial, com o estilista Eduardo Guinle.

Victor Pecoraro fez prova de terno com o estilista Eduardo Guinle - Foto: Divulgação

Em maio deste ano, Rayanne Morais anunciou o noivado pelas redes sociais: "Foi dado o start para o início de uma nova jornada juntos. Veio a surpresa de um desejo que pulsava no meu coração, nos nossos corações, de viver uma vida inteira ao seu lado até Jesus voltar. (Obs: e nos encontramos na eternidade) Como sua fiel companheira, amiga, amor, vida e agora NOIVA. SIM, ESTOU NOIVAAAAA!!! Vivendo o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Pois Ele é fiel e os seus planos são muito maiores e melhores que os nossos".

Victor Pecoraro fez prova de roupa para casamento neste domingo, 16 - Foto: Divulgação

"Hoje contemplados com o nosso amor a certeza que o Senhor sempre esteve cuidando de tudo!!! Hoje vivemos as promessas Dele, não mais as nossas, mais a Dele!!! Te amo e sempre te amarei até Jesus voltar!!!", acrescentou a noiva de Victor Pecoraro.

Leia também: Filho de dois anos de atriz de Travessia estava tomando remédio contaminado há dois meses; entenda