Vera Viel recorda primeira viagem com Rodrigo Faro: "Dois jovens apaixonados"

Em dia de TBT, Vera Viel relembrou uma foto da viagem que fez para João Pessoal com Rodrigo Faro

Vera Vielaproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 2, para recordar uma foto da primeira viagem que fez com Rodrigo Faro, com quem junto há 26 anos, e casada há 20. Eles são pais de três filhas, Clara, de 15 anos, Maria, de 12, e Helena, de 7.

Ao postar no feed do Instagram o clique em que os dois aparecem bem novinhos, a modelo e apresentadora contou que os dois viajaram para João Pessoa, em 1997. No clique, Vera aparece usando um biquíni preto de crochê, e com um óculos escuros na cabeça. Já Faro está com uma regata branca e um boné.

Na legenda da publicação, ela contou que ali deu início a linda história de amor entre eles. "A primeira viagem juntos a gente nunca esquece... Foi em 1997 pra João Pessoa. Dois jovens apaixonados. Era o início de uma longa história de amor #tbt", escreveu a famosa.

Os fãs ficaram encantados com a recordação. "Que lindos", disse uma seguidora. "Vocês dois são lindos juntos", falou outra. "Não mudaram quase nada, ainda estão mais lindos", observou uma fã. "Admiro muito vocês! É visível o amor!", comentou mais um.

Confira a publicação:

Vera Viel comemora 50 anos de Rodrigo Faro com look arrasador

O apresentador Rodrigo Faro completou 50 anos e deu um festão para celebrar seu aniversário. A esposa dele, a modelo Vera Viel, compartilhou cliques do look arrasador para o evento e ao lado do marido.

Para celebrar o novo ciclo do amado, a apresentadora apostou em um vestido preto elegante, de veludo e com o busto com aplicações. "Pronta pra comemorar a festa de 50 anos do meu amor", exibiu detalhes da produção cheia de atitude. Veja as fotos!