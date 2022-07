Vera Fischer foi assaltada em feira de Belo Horizonte

Vera Fischer registrou boletim de ocorrência após ter sido assaltada em Belo Horizonte, informou site

A atriz Vera Fischer (70) passou por um susto em uma Feira Hippie em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo o site G1, ela foi assaltada na tarde de domingo, 24, e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar.

A estrela contou que o roubo aconteceu no início da tarde, quando uma mulher cortou a sua bolsa e levou R$ 200, dois cartões e um documento pessoal. Por enquanto, a artista não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Vera Fischer estava em Belo Horizonte para a apresentação da peça Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, que teve espetáculos na sexta, sábado e domingo.

Vera Fischer relembra ida para clínica de reabilitação

Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, Vera Fischer relembrou a decisão de ir para uma clínica de reabilitação há alguns anos. Na entrevista, Pedro Bial (64) perguntou se ela lembrava da entrevista que ele fez com ela na época da internação na clínica de reabilitação. E ela concordou. “Lembro. Ali entrei por vontade própria, porque estava determinada a ouvir aquelas pessoas. Eram pessoas muito inteligentes. Cada um tinha uma história de drogadição diferente. Aprendo sempre muito com as pessoas e suas histórias”, disse ela.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Espelho da Vida, de 2018, na Globo.