Vencedor de 'A Fazenda 13', Rico revela decepção e fim da amizade com Marina Ferrari: ''Falsa e porca''

Influenciador digital Rico Melquiades, campeão de 'A Fazenda 13', contou que não quer mais contato com a ex-amiga, Marina Ferrari

Publicado em 02/02/2022

O campeão da A Fazenda 13, Rico Melquiades (30) revelou que se decepcionou muito com Marina Ferrari (37) no programa.

O influenciador digital participou do PodCats, na terça-feira, 01, comandando por Virginia Fonseca (22) e Camila Loures (26), e revelou que não tem mais contato com a alagoana, com quem tinha amizade antes mesmo do reality rural.

"Um participante do programa que eu não converso de jeito nenhum é Marina Ferrari. Pra mim, ela é uma pessoa falsa. Eu e ela éramos amigos aqui fora antes do programa, frequentava a casa dela, conversamos sobre nossa ida ao programa, realmente éramos muito próximos. Mas, antes de chegar na casa, ela falou que a assessoria dela disse para ela não ficar perto de mim porque eu tinha sido cancelado no reality anterior. Na casa, ela não só se afastou de mim, como falava muito mal de mim. Se com câmera ela fazia isso, imagina sem câmeras?", começou falando.

Ele também comentou sobre a participação de Marina Ferrari no programa e chamou a ex-amiga de 'planta': "Ela é uma pessoa que eu não tenho vontade de falar, mas não desejo o mal dela. Pra mim, ela não existe mais, falo sobre ela, porque participou da minha vida por três meses. Se eu pudesse eu apagava ela do programa, porque ela foi uma planta, não fazia nada. Só ficava na academia."

Questionado sobre a pessoa mais porca do confinamento, Rico Melquiades voltou a falar da ex-colega de confinamento. "Marina Ferrari era a pessoa mais porca da casa. Ela deixava a calcinha suja jogada na cama dela. Lá no programa tinha um banheiro reservado, que não tinha câmeras, eu já entrei umas três vezes depois dela e adivinha o que estava lá? Pois é, tava lá o troço dela, não dava nem descarga. Ela até lavava alguns pratos, mas, porque o pessoal falava. Bem porca ela", disparou ele.

Após as alfinetas de Rico, Marina postou um tweet que foi visto como indireta para o peão. "Eu só retribuo com amor, porque cada um oferece aquilo que tem! O universo conspira a favor de quem não conspira contra".

