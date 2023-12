Vem ai! Hilary Duff anuncia sua quarta gravidez: "Surpresa!"

A ex-estrela da Disney, Hilary Duff, surpreende seus fãs ao anunciar sua quarta gravidez através do cartão de Natal de sua família; confira!

A família da atriz Hilary Duff está aumentando! Nesta terça-feira, 12, a artista anunciou que está grávida de seu quarto filho aos 36 anos, sendo ele o terceiro de seu relacionamento com o cantor e compositor Matthew Koma. A revelação foi feita através de suas redes sociais e pegou a todos de surpresa.

Em clima das festas de fim de ano, a ex-estrela da Disney, famosa por protagonizar a série Lizzie McGuire, compartilhou a notícia através do cartão de Natal da família. Na foto, Hilary apareceu com uma cara surpresa enquanto pousava a sua mão na barriga, já com um volume considerável da gestação.

Além disso, outros membros da família também apareceram no clique. Entre eles estão: Luca, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Mike Comrie; Banks, de 4, e Mae, de 2, filhos de seu casamento mais recente. Seu marido também posou para o clique, especial para anunciar a novidade.

No verso do cartão, eles fizeram questão de passar uma linda mensagem sobre a gravidez. "Boas Festas. Apertem os cintos, queridos. Vem mais um para essa turma maluca. Sem mais noites silenciosas", dizia o cartão. Já na legenda da publicação, ela decidiu ser simples: "Surpresa, surpresa!"

Confira a publicação:

MC Mirella inicia contagem regressiva para conhecer a filha

Outra famosa que também está grávida é a cantora MC Mirella. Em reta final da sua primeira gravidez, a artista iniciou a contagem regressiva para conhecer Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Dynho Alves.

Em suas redes sociais nesta terça-feira, 12, a ex-Fazenda contou que a data limite do nascimento da bebê é para daqui a 15 dias. Com um barrigão enorme, Mirella apareceu super animada com a novidade e transbordou energia para seus fãs.

"Pra quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha. Tem noção, princesa? Vem aí minha mini versão, atualizada e moderna. Vem aí Mirellinha 2.0", disse ela com um sorrisão no rosto.