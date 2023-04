Vazamento de fotos da necropsia de Marília Mendonça é crime? Entenda o caso

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 após a queda do avião em que estava viajando

O nome da cantora Marília Mendonça (1995-2021) se tornou assunto na noite desta quinta-feira, 13, após o vazamento não autorizado de fotos da necropsia da artista nas redes sociais. O ato pode ser considerado crime e pode implicar até em uma pena a ser cumprida na cadeia. Em um comunicado, o advogado da família ainda informou que os autores podem ser responsabilizados judicialmente.

Em conversa com a CARAS Brasil, a advogada criminal Cristina Baia explicou que o ato envolvendo as fotos de Marília Mendonça é um crime, segundo a Justiça brasileira. "Disposto no Artigo 212 do Código Penal brasileiro, vilipêndio a cadáver. [Ou seja], desprezar ou humilhar o corpo."

A especialista ainda acrescenta que, caso o autor seja condenado, a pena pode ficar entre 3 anos de reclusão e pagamento de multa, além da responsabilidade civil, que diz respeito a assumir os encargos de uma ação, ou omissão, que prejudicou outra pessoa e pode permitir que se indenize a vítima da situação.

Em nota, Robson Cunha, advogado da família da artista, explicou que as fotos em questão eram documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo. "Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados."

Na manhã desta sexta-feira, 14, a mãe da artista, Dona Ruth, veio à público se pronunciar sobre o ato criminoso e afirmou que a família da cantora está bem, mas quer justiça pelo acontecido. "A família está chocada com tanta monstruosidade, mas não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já havia feito outra vez."

Ela explicou que não se pronunciou no dia do ocorrido para proteger o neto, Leo, fruto do relacionamento da artista com Murillo Huff. Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, após sofrer um acidente de avião. A aeronave caiu em uma cachoeira e deixou todos os passageiros mortos.