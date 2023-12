E agora? Susana Werner e Julio César vão ficar cara a cara em reunião decisiva

Detalhes de reunião decisiva entre Susana Werner e Julio César chamam a atenção; familiares serão ouvidos como testemunhas

Uma reunião nos próximos dias pode selar o destino do divórcio de Júlio César e Susana Werner. É que representantes e testemunhas dos dois serão ouvidos no processo que deve colocar fim no casamento de mais de 20 anos.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', a modelo já escolheu um advogado e indicou o pai e o irmão para serem testemunhas. Ao que tudo indica, o goleiro também já escolheu sua testemunha, o irmão Junior Espíndola.

A colunista ainda garante que a família do goleiro não tem mais qualquer relação com Susana Werner. O rompimento teria acontecido há quatro anos, quando o casal começou a enfrentar as primeiras crises no casamento.

No início do ano, os dois chegaram a anunciar publicamente o fim do casamento, decisão que foi revertida dias depois. Agora, o término parece definitivo e não há chance de que eles voltem atrás.

Irmão se pronunciou sobre término

Irmão do ex-goleiro Julio César, o também atleta Junior Espíndola se pronunciou pela primeira vez após os acontecimentos recentes envolvendo o divórcio do ídolo. Ele se separou da modelo Susana Werner após mais de 20 anos.

Segundo ele, o irmão não costuma acessar as redes sociais e não está acompanhando a repercussão das acusações realizadas por sua agora ex-mulher - ela alega que foi vítima de abuso patrimonial.

Leia também: Bastidores: Julio César saiu de casa e pediu o divórcio para Susana Werner

"Nenhum dos nossos amigos também está vendo porque ninguém fala nada. Ninguém vê nada, juro pra você. A gente sabe o que ela vem falando, mas a gente vê alguma postagem e não lê, deixa passar batido. Ninguém tá vendo nada, essa é a verdade", conta o irmão para a colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off'.

Susana Werner diz que recebia mesada do ex-marido

Em um novo desabafo nas redes sociais, Susana Werner falou sobre sua situação financeira. Ela contou que recebia mesada e que está sem dinheiro para contratar advogados. "Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação", começou ela nas redes sociais.