Bastidores: Julio César saiu de casa e pediu o divórcio para Susana Werner

Julio César saiu de casa e pediu o divórcio para Susana Werner, revelam amigos próximos. Eles afirmam que não há chance de reconciliação

O ex-goleiro Julio Cesar foi quem terminou o casamento com Susana Werner e decidiu sair de casa. Pelo menos é que afirmam novas informações que acabam de surgir direto dos bastidores do fim do casamento do agora ex-casal.

De acordo com informações do jornal 'Extra', ele deixou a casa em que morava com a esposa há cerca de duas semanas. Ele se mudou para outro endereço em Lisboa e decidiu que o casamento de 21 anos havia chegado ao fim.

No dia 30 de novembro, SusanaWerner publicou um desabafo misterioso nas redes sociais. "O cara traiu a si próprio, ele traiu a própria família, traiu as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você", dizia ela.

Uma fonte próxima ouvida pelo jornal afirma que não há chance de que os dois reatem o casamento e que o término é definitivo. A fonte afirmou que o relacionamento se desgastou de vez nos últimos meses, quando o casal decidiu tentar reatar o romance pela segunda vez.

Susana Werner diz que recebia mesada do ex-marido

Em um novo desabafo nas redes sociais, Susana Werner falou sobre sua situação financeira. Ela contou que recebia mesada e que está sem dinheiro para contratar advogados. "Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação", começou ela nas redes sociais.

"O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são [sic] 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico?", questionou ela.

Por fim, ela disse: "Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes".