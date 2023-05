Gravíssimo! Vaza imagem da suposta vítima de Daniel Alves: "Dano irreparável"

Vaza imagem da suposta vítima de Daniel Alves; decisão gerou uma revolta em todo o mundo

O mais recente episódio do escândalo envolvendo Daniel Alves está gerando revolta em todo o mundo nesta sexta-feira (26). É que pela primeira vez foi revelado o rosto da suposta vítima do assédio praticado pelo atleta no banheiro de uma boate.

Na gravação, exibida pelo 8TV, emissora espanhola, é possível ver nitidamente o rosto da jovem assim que ela deixou o banheiro no qual ficou por alguns minutos com o craque. Ela está chorando e pede a ajuda de uma amiga.

Nas imagens, Daniel Alves deixa o local sem falar com a jovem, que já está cercada por seguranças. Ela pediu ajuda e os funcionários acionaram um protocolo específico para casos do tipo. Essa é a primeira imagem exposta da vítima.

Até então, a Justiça e a imprensa espanhola estavam preservando a vítima e não mostraram qualquer imagem que pudesse identificá-la. A ideia era protegê-la do assédio da imprensa e de uma possível devassa em sua visa pessoal. Agora, não se sabe se ela terá a segurança ameaçada.

Após a revelação das imagens, a equipe jurídica da vítima emitiu uma nota."A publicação destas imagens, além de provocar um dano irreparável a nossa cliente, e serem ética e moralmente reprováveis, podem representar infrações penais e civis", diz um dos trechos.

O atleta continua preso preventivamente e já mudou sua versão dos fatos algumas vezes. A modelo Joana Sanz, sua esposa na época, pediu divórcio do jogador. Ela escreveu uma carta a mão falando sobre o fim e a publicou em seu perfil do Instagram.

NOVO DEPOIMENTO

Um novo depoimento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro por uma jovem de 23 anos, foi divulgado pela rádio espanhola Cadena Ser. Nele, ele diz que houve sexo oral e penetração consentidas pela mulher.

Descrevendo a noite do dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate, ele afirmou: “Aquelas meninas vieram ao nosso camarote privado, mas nós não insistimos, nem o garçom para elas. Percebi a boa disposição dela pela forma como dançava, como se aproximava de mim, como trocávamos de posição”.