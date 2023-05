Vão voltar? Ex-BBB Gustavo Benedeti revela se pretende reatar com Key Alves

Nas redes sociais, Gustavo Benedeti, ex-participante do BBB 23, revelou se pretende reatar o namoro com Key Alves

O ex-BBB Gustavo Benedeti(28) decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 10, e recebeu diversas perguntas sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com Key Alves (23), com quem teve um affair durante o confinamento do BBB 23.

Eles chegaram a ficar juntos fora do reality, após serem eliminados do programa da TV Globo, contudo, no começo de abril, o fazendeiro decidiu colocar um ponto final da relação, deixando a jogadora de vôlei bastante abalada com a decisão.

Após receber diversos questionamentos, o ex-BBB revelou que não pretende voltar a namorar a atleta, e deixou claro que gosta muito dela, mas deseja ser apenas seu amigo. "Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso", respondeu ele.

Em seguida, Gustavo pediu para que os fãs respeitem os dois. "Turma, não precisa diminuir um para exaltar o outro, entendeu? Cola comigo, turma", afirmou ele, revelando que está solteiro. "Eu não estou [ficando] com ninguém e essa não é minha prioridade agora", esclareceu.

Por fim, ele também pediu para seus fãs não ataquem Key. "Eu já falei sobre isso, eu já entrei em um Space [no Twitter] só para falar sobre isso. Eu não quero ver ninguém ofendendo ela, eu não admito esse tipo de coisa", concluiu.

Key fala sobre sua vida amorosa

Solteira desde o fim do namoro com Gustavo, Key confessou que está fechada para balanço, pois ainda não superou o término. Além disso, a ex-BBB ainda confessou que ainda não beijou ninguém. "Não fiquei com ninguém desde que a gente terminou e também não é do meu interesse. E não é nem por ele, eu sou assim mesmo...", confessou ela e entrevista ao Jornal Extra.

"Continuo sofrendo o luto do término, porque para mim foi muito intenso. Isso não é vergonha nenhuma. Eu sempre me entrego de cabeça, sou muito verdadeira com tudo. E não vai ser agora que eu vou falar que estou ótima, se não é verdade. [...] Ainda não superei e acho que, enquanto eu não tiver uma conclusão na minha cabeça, eu não vou conseguir ficar em paz", afirmou.

