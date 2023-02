Vanessa Hudgens está noiva de Cole Tucker, astro do baseball

Atriz Vanessa Hudgens está junto de Cole Tucker há pouco mais de dois anos e pedido foi feito no final de 2022, segundo site

Nesta quinta-feira, 2, o site de fofocas norte-americano TMZ revelou que a atriz Vanessa Hudgens (34) está noiva! Ela e o jogador de baseball Cole Tucker (26) estão juntos há pouco mais de dois anos e o pedido de casamento rolou no final do ano passado, de acordo com algumas fontes.

O casal está junto desde 2020 e trocam mensagens de carinho e declarações com certa frequência nas redes sociais. A atriz é mais conhecida por seu papel como a protagonista Gabriella Montez, nos filmes de High School Musical, grande sucesso da Disney.

Antes de começar a se relacionar com o atleta do Reno Aces, ela viveu um relacionamento de oito anos com o ator Austin Butler, que começou a ganhar mais reconhecimento recentemente, após viver Elvis Presley no filme que contava a história da vida do cantor de rock.