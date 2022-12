Vanessa Hudgens surpreende seguidores ao surgir com novo visual

A atriz Vanessa Hudgens, conhecida por seu trabalha nos filmes High School Musical, surpreendeu ao aparecer nas redes sociais com um visual diferente

Nesta terça-feira, 12, Vanessa Hudgens surpreendeu seus seguidores ao surgir com um visual completamente diferente em uma foto publicada no seu Instagram.

A atriz apareceu loira, com as sobrancelhas tingidas e maquiagem carregada em uma selfie. A estrela dos filmes “High School Musical” ainda aparecia com acessórios no pescoço e um sobretudo preto.

“Quem é ela?”, escreveu a artista na legenda da foto, fazendo mistério e deixando seus seguidores curiosos.

Os fãs de Vanessa notaram uma vaga semelhança do novo visual dela com a diva pop Lady Gaga. “Você está parecendo a Lady Gaga”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Lady Gaga é você?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Adeus, Regina!

Com o fim das gravações da novela "Cara e Coragem", Mel Lisboa também se despediu de sua personagem Regina e decidiu mudar o visual.

“Regininha continua aprontando muito até janeiro, mas, como já terminamos de gravar, deixei o cabelão escuro para trás e dei um corte. E aí, curtiram? Tudo pelas mãos mágicas de Wanderley Nunes”, disse a atriz na legenda da revelação no novo visual.