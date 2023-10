Valéria Almeida celebra amizade Patrícia Poeta e se declara: "A gente se apoia"

Em entrevista à CARAS Brasil, Valéria Almeida falou sobre carinho por Patrícia Poeta e bastidores do Encontro

Valéria Almeida (40) disse que a amizade entre ela e Patrícia Poeta (47) surgiu depois de anos de trabalhos e uma verdadeira admiração profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora falou sobre o carinho que guarda pela colega de emissora desde a época do programa É de Casa.

"Essa foi uma amizade fácil de nascer, porque ela já vinha de uma admiração à distância. Porque a Patrícia já apresentava o É de Casa e eu fazia o Bem-Estar, só que em São Paulo. Então a gente se falava, só aquela coisa da telinha, mas eu já tinha uma relação de admiração por toda a trajetória da Patrícia. Então quando a gente se juntou, foi uma química muito boa", conta.

A jornalista, que surgiu toda deslumbrante no aniversário de 47 anos de Patrícia nesta sexta-feira, 20, em São Paulo, completou falando um pouco sobre o clima nos bastidores do Encontro e exaltou o respeito entre a equipe. "Eu, Tati e Patrícia, juntas, a gente se diverte. Acho que uma complementa a outra, a gente se apoia e aí depois no bastidor, a gente ri mais um tanto", declara.

"Acho que isso é muito prazeroso, satisfatório ter uma relação assim porque a gente passa tanto tempo se dedicando ao trabalho, que ter essa relação harmoniosa é muito gratificante", afirma Valéria, que tirou as férias da amiga durante o mês de julho.

Para a festa, que contava com o tema Halloween, Valéria escolheu uma produção que remetia a uma bruxa. Usando um vestido longo luxuoso e uma maquiagem poderosa, ela não economizou no carão ao lado do maridão, Peterson Gomes.

"Essa é a minha versão da bruxa que habita em mim, porque eu sempre achei um tanto estranho essa versão das bruxas que as pessoas fazem, daquela mulher feia, corcunda e má. Na minha versão, eu olho para uma bruxa como uma pessoa que tem uma sabedoria, que tem uma capacidade de se conectar com a natureza e com os seres", explica.

Além de Valéria, a festa de Patrícia Poeta ainda conto com a presença de nomes famosos como Tati Machado, Fábiana Karla, Cátia Fonseca, Paula Fernandes, Glenda Kozlowski e Thelminha. Também estiveram no evento os ex-BBBs Amanda Meirelles, Sarah Aline e Ricardo Alface.