"Um novo começo", diz Gil do Vigor ao se mudar para os Estados Unidos

Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, retornou aos Estados Unidos para concluir o PHD

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 18h09

Gil do Vigor(31) usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para dividir uma notícia muito legal com seus seguidores. O ex-participante do BBB 21 retornou aos Estados Unidos para concluir seu PHD e celebrou a mudança.

Em seu perfil no Instagram, o economista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com os braços aberto em cima da roda de seu carro. Além disso, ele mostrou a frente da casa que alugou para morar. "Um novo começo", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores desejaram sucesso para Gil nos comentários. "Vigorando nos EUA", disse um internauta. "Você merece o céu", escreveu outra. "Parabéns, você merece todo sucesso do mundo", afirmou uma fã. "Toda sorte desse mundo", desejou o ex-BBB Eliezer.

Confira as fotos de Gil do Vigor nos Estados Unidos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Inscrição para o BBB

Recentemente, Gil mostrou para os seguidores o vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil 21. Ao compartilhar a gravação, o ex-BBB confessou que estava revoltado no dia que fez sua apresentação e fez um pedido aos fãs.

"Olá, Big Brother Brasil! Meu nome é Gilberto, eu tenho 28 anos, eu falo do Janga Paulista, uma cidade de Pernambuco, eu faço doutorado em Economia, estou no segundo ano e o que me traz aqui para fazer a inscrição para vocês é que eu sou o próximo campeão do Big Brother Brasil", diz ele em um trecho da gravação.

