Última aparição pública de Matthew Perry aconteceu cinco dias antes de sua morte; saiba mais

Eterno Chandler da série Friends, o ator Matthew Perry foi encontrado morto neste sábado aos 54 anos

Eternizado na pele de Chandler, personagem do seriado Friends, o ator Matthew Perry foi encontrado morto neste sábado, 28, aos 54 anos. Segundo o site TMZ, sua última aparição pública teria acontecido na segunda-feira, 23, cinco dias antes de sua morte.

Matthew Perry foi fotografado em Los Angeles, nos Estados Unidos, após um jantar com uma amiga no Apple Pan, uma famosa hamburgueria do país norte-americano . Ele estava vestindo uma calça de moletom preta, camiseta verde e óculos escuros.

Ainda de acordo com o portal, o artista teria sido encontrado morto em sua casa, também em Los Angeles, em uma banheira de hidromassagem. Socorristas teriam sido chamados para atender uma pessoa com parada cardíaca. No local, não foram encontrados drogras ou indícios de crime.

Matthew Perry ficou mundialmente conhecido por interpretar Chandler Bing, em Friends. A série dos anos 1990 é um dos maiores sucessos da TV norte-americana, ficando no ar entre 1994 e 2004. Além de Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc também protagonizaram o seriado.

Com uma longa carreira na atuação, ele também esteve em filmes e séries como 17 Outra Vez, Growing Pains, Studio 60 on the Sunset Strip, Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon, Go On, Meu Vizinho Mafioso, E Agora, Meu Amor? e Não Olhe Para Cima.

Ele enfrentou por anos o vício em álcool e drogas, e falou sobre o assunto em sua biografia Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, lançada em novembro de 2022. No livro, ele contou que o vício começou no auge do seriado e que não conseguia rever os episódios por lembrar do período.

O artista contou que, nas gravações do último episódio, não se emocionou, diferente dos colegas de elenco. "Não senti nada. Eu não sabia dizer se isso era por causa do opioide buprenorfina que eu estava tomando ou se eu estava simplesmente morto por dentro."