Famosos lamentam morte de Matthew Perry, o ‘Chandler’ de ‘Friends’: “Choque”

Matthew Perry, de Friends, foi encontrado morto em sua casa; ator deixa saudades e recebe homenagens de famosos e colegas de elenco

A notícia da morte de Matthew Perry, conhecido por seu papel icônico como 'Chandler' na série 'Friends', chocou o mundo do entretenimento. O ator foi encontrado morto aos 54 anos no último sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A trágica perda reuniu celebridades, colegas de elenco e fãs para prestarem suas últimas homenagens.

Através das redes sociais, famosos se despediram do artista e se uniram para celebrar sua contribuição à arte. Entre os eternos amigos de ‘Friends’, Maggie Wheeler, a ‘Janice’, foi uma das poucas que surgiu na web para lamentar a morte do amigo até o momento. Em seu perfil no Instagram, ela se despediu de Matthew.

"Que perda. O mundo vai sentir sua falta, Matthew Perry. A alegria que você trouxe a tantos em sua vida tão curta viverá. Eu me sinto tão abençoada por todos os momentos criativos que dividimos”, disse Maggie, que deu vida a um dos interesses amorosos de ‘Chandler’ na trama que marcou os anos 90.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MaggieWheeler_official (@maggiewheeler_official)

Morgan Fairchild, que deu vida a mãe de ‘Chandler’, também se despediu do eterno amigo: “Estou com o coração partido pela morte prematura de meu 'filho', Matthew Perry. A perda de um jovem ator tão brilhante é um choque. Estou enviando amor e condolências a seus amigos e familiares, especialmente a seu pai, John Bennett Perry”, declarou.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthewpic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

O perfil oficial da série nas redes sociais também se manifestou com uma declaração para o ator: “Estamos devastados ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Os nossos corações estão com a sua família, entes queridos e todos os seus fãs”, disseram em nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Friends (@friends)

Famosos brasileiros também lamentaram a morte do ator, como o cantor Tiago Iorc, que usou seu perfil para prestar uma homenagem: "Um maestro do humor. Um adorável amigo do imaginário que em infindáveis momentos de solitude me fez sorrir. Ainda hoje me tranquiliza assistir repetidos episódios antes de dormir. Descanse em paz", ele escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TIAGO (@tiagoiorc)

A jornalista Mari Palma, que sempre foi fã de carteirinha e até já deu um festão com o tema da série, emocionou com sua homenagem: “Que você vá em paz abraçado por todos os seus melhores amigos. obrigada por tantas risadas e bons momentos”, a apresentadora da CNN declarou em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

O que aconteceu com Matthew Perry?

Segundo informações do TMZ, Matthew Perry foi encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem e não tinha nenhuma substância ilícita no local. O tabloide americano informou ainda que os socorristas foram chamados até a casa dele para atender ao caso de uma parada cardíaca em um homem de 50 anos; saiba mais detalhes.