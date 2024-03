Treta em família! Entenda a briga entre a mãe e irmã de Miley Cyrus

Após seu segundo casamento, Tish Cyrus rompeu sua relação com a filha, Noah Cyrus; entenda o motivo da briga entre a mãe e irmã de Miley Cyrus

O clima na família de Miley Cyrus não anda nada bem! Após o segundo casamento de sua mãe, Tish Cyrus, com o ator Dominic Purcell, da série Prison Break, sua irmã caçula, Noah Cyrus, decidiu cortar relações com a mãe. Entenda o motivo que levou ao rompimento da família!

Segundo a revista US Weekly, Noah teria vivido um breve affair com o atual marido da mãe. Após o fim de seu rápido relacionamento, Tish iniciou o namoro com Dominic logo após o término de seu relacionamento com o cantor Billy Ray Cyrus. Fontes próximas à família ainda revelaram que Tish sabia da relação entre a filha caçula e o marido, mas que sequer tocou no assunto com Noah

Em entrevista recente ao podcast Call Her Daddy, Tish contou sua versão sobre como conheceu o segundo marido. Segundo ela, Dominic tentou iniciar uma amizade em 2016, quando ela ainda casada com Billy Ray. Após o término do casamento, ela reestabeleceu seu contato, que se transformou em um relacionamento.

Noah teria ficado super incomodada com a proximidade da mãe com seu ex-namorado. A fonte contou à US Weekly que ela ficou "profundamente perturbada ao ver sua mãe 'roubar' o coração de Dominic". Com isso, ela sequer apareceu no casamento de Tish, que ocorreu em agosto de 2023. Na data da celebração, Noah chegou a compartilhar uma foto ao lado de seu irmão, Braison Cyrus, onde ambos usavam uma camiseta com o rosto de seu pai.

Na época, os fãs acreditavam que Noah e Braison apenas não aceitavam o fim do relacionamento dos pais. No entanto, Tish também não queria ver a caçula em sua cerimônia de casamento. Segundo o E.T. News, a mãe de Miley sequer teria convidado os filhos para o casamento e ainda contratou um segurança para barrar a entrada de Noah na festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tish Cyrus-Purcell (@tishcyruspurcell)

Miley Cyrus não sabia da briga

Com a relação estremecida de sua família, a cantora Miley Cyrus sequer sabia o real motivo do rompimento entre sua mãe e irmã. Segundo a revista People, a eterna Hannah Montana "não fazia ideia" do triângulo amoroso entre Tish, Noah e Domic. A fonte ainda afirmou que Miley já confrontou a mãe sobre o assunto e que ela “acha a situação estranha, mas ela ama a mãe e quer que ela seja feliz”.