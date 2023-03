Tratando câncer, Preta Gil faz homenagem para seus fãs: ''A imensidão desse amor me faz ir além''

Cantora Preta Gil presta linda homenagem no Dia do Fã e agradece pelo apoio durante tratamento contra câncer no intestino

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 17, para prestar uma homenagem aos seus fãs.

Tratando câncer no intestino, diagnosticado no início de janeiro, a artista fez questão de agradecer ao público que a acompanha ao celebrar o Dia do Fã e postou registros antigos em que aparece ao lado de alguns deles.

"Hoje é Dia do Fã, mas pra falar a verdade, eles já são como minha família há anos!!! A nossa relação é de muito respeito e admiração, sempre foi e sempre será!!! Eles estão sempre comigo e todos os dias eles tem me enviado mensagens lindas, fazendo de tudo para eu me sentir bem e melhor!", iniciou a famosa em post em seu perfil no Instagram.

Em seguida, Preta declarou seu amor. "Se eu cheguei até aqui, é porque eles estavam! A imensidão desse amor me faz ir além, muito além e sou muito grata por cada abraço, beijo e cheiro!!! E como não cabe todo mundo neste post, separei algumas fotos para representar um pouquinho dos meus Dengos espalhados pelo Brasil! Amo vocês infinito, não vejo a hora da gente se reencontrar e celebrar minha cura!!! Feliz dia, meus amores", disse ainda na legenda da postagem.

Recentemente, Preta também celebrou o apoio de amigos famosos como Ivete Sangalo (50), Carolina Dieckmann (44), Fernanda Paes Leme (39) e Gominho (33) na web. "Dump da amizade. Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo! É um carinho que não cessa, que vai lá no fundo do meu coração e que quando não estou bem, são eles quem me abraçam, me são força e me seguram!", começou escrevendo.

Confira a homenagem de Preta Gil para seus fãs:

Preta Gil desabafa sobre queda de cabelos durante tratamento

Preta Gil tem compartilhado a rotina de seu tratamento contra um câncer no intestino. No início deste mês, a cantora revelou que o seu cabelo começou a cair. "Já está caindo bastante fios, não tufos, mas está perdendo o volume", detalhou.

"Mas eu não estou preocupada com isso, nem um pouco", complementou. A artista publicou uma mensagem motivacional nas redes sociais e afirmou que não deixará de cuidar das suas madeixas.

A filha de Gilberto Gil (80) frisou que manterá os cuidados capilares enquanto realiza sessões de quimioterapia. "Enquanto eu tiver cabelo, vou cuidar dele", disse ela. "Pode ser que ele caia todo ou não. Tudo depende do tipo de quimioterapia que estamos fazendo, e a quimioterapia é diferente de paciente para paciente", continuou.

