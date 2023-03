Tratando câncer, Preta Gil celebra apoio de amigos famosos: ''Me dão força e me seguram''

Em tratamento contra câncer no intestino, cantora Preta Gil posta fotos e agradece pelo carinho e apoio de seus amigos

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 14, para agradecer pelo apoio que tem recebido durante seu tratamento contra o câncer.

Diagnosticada com câncer no intestino no início de janeiro após passar seis dias internada, em seu feed no Instagram, a artista compartilhou cliques em que aparece recebendo o amor e carinho de alguns amigos famosos, como Ivete Sangalo (50), Carolina Dieckmann (44), Fernanda Paes Leme (39), Gominho (33), Duh Marinho, Leo Fuchs, e Ju de Paulla.

"Dump da amizade. Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo! É um carinho que não cessa, que vai lá no fundo do meu coração e que quando não estou bem, são eles quem me abraçam, me dão força e me seguram!", começou escrevendo.

Em seguida, a filha de Gilberto Gil (80) destacou que tem muita gente faltando nas imagens, e se declarou aos amigos. "Aqui tem só uma partezinha dos amigos que chegam a todo momento, mas quero que saibam que eu nunca vou parar de agradecer todos!!! Obrigada pelo cuidado, por estarem e por serem!!! Vocês fazem a diferença na minha vida, meus amigos amados!", disse ainda na legenda da postagem.

Confira Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil relembra como descobriu o câncer

A cantora Preta Gil esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino. A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar", afirmou ela.

