O que é adenocarcinoma? Entenda o câncer descoberto por Preta Gil

Cantora Preta Gil foi diagnosticada com adenocarcinoma após ser internada em um hospital do Rio de Janeiro

A cantora Preta Gil (48) chocou os fãs ao revelar na noite desta terça-feira, 10, que foi diagnosticada com adenocarcinoma, um câncer de intestino. A famosa estava internada há alguns dias em um hospital no Rio de Janeiro, após sentir um certo desconforto no estômago.

"Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira, 16, e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela.

Mas afinal, o que é um adenocarcinoma? É um câncer originado através das células epiteliais dos órgãos que contém glândulas. Quando no sistema digestivo, ele fica localizado na parte final do intestino, no canal anal ou no final do intestino grosso.

Conforme estudos, este tipo de tumor é responsável por causar 95% dos cânceres de reto e de cólon e 99% de todos os cânceres de próstata. Antes do diagnóstico, alguns pacientes acabam confundindo seus sintomas com má digestão, dor no estômago ou anemia .

Para identificar a doença, é necessário fazer um exame de colonoscopia, que é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Seu tratamento incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia entre outras opções, que variam a depender da localização e gravidade do caso.

PRETA GIL FOI INTERNADA AS PRESSAS

Desde a última semana o estado de Preta Gil começou a chamar atenção da imprensa. A artista teria chegado muito debilitada no hospital, onde rapidamente passou a fazer exames para tentar identificar seu problema de saúde.

Após a repercussão de sua internação, Preta apareceu nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs. Ela afirmou que estava acompanhada de seus familiares e não gostaria de deixar os admiradores preocupados com seu estado.

"Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos e estou confiante que, seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz", afirmou.