Tove Lo surge experimentando doces brasileiros enviados por fãs

Cantora sueca Tove Lo recebe doces típicos brasileiros durante sua visita ao país

A cantora sueca Ebba Tove Elsa (35), mais conhecida por seu nome artístico Tove Lo, decidiu surpreender seus fãs ao surgir experimentando a comida típica brasileira! A famosa, que esteve no Brasil para se apresentar no festival de música Lollapalooza no último domingo, 28, compartilhou um vídeo com presentes que ganhou para comer, mostrando sua reação.

Tove Lo mostrou que recebeu uma baita de uma caixa cheia de doces e chocolates de um de seus fãs brasileiros, como brigadeiro e mais. A cantora sueca começou a gravação provando o famoso bolinho Ana Maria, com sabor de laranja com chocolate, gostou, mas acabou dando nota 7 de 10.

Depois, Ebba experimentou o pé de moleque, que gostou bastante e conquistou uma nota 9 de 10. Lá para o final da gravação, a cantora comeu dois dos principais doces brasileiros: brigadeiro e beijinho. Adorou os dois, e deu as notas 10 e 13 para eles, respectivamente.

Tove Lo publicou o tão esperado vídeo experimentando os doces e chocolates brasileiros, enviados por nós. Gostaram? 🍬🇧🇷 #ToveLoNoBrasilpic.twitter.com/Pa1UfLChPc — Tove Lo Brasil 🦂 (@ToveLoBR) March 30, 2023

Alessandra Negrini surge enrolada em lençol em foto na cama

A atriz Alessandra Negrini surgiu toda enrolada apenas no lençol branco ao acordar e ostentou a sua beleza natura. A estrela fez a selfie na cama com os ombros de fora e também mostrou outros registros no mesmo lugar. Inclusive, ela ficou o álbum com uma foto só de lingerie e ao lado de uma obra de arte. “Será que foi um sonho?”, escreveu a arista na legenda.