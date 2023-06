Indireta? Totia Mirelles debocha após harmonização facial de Stênio Garcia: "Venenosa"

Totia Mirelles debocha após harmonização facial feita pelo ator; atriz arrancou gargalhadas dos fãs

Em uma atitude corajosa, a atriz Totia Meirelles divertiu os fãs nesta quarta-feira (14) ao publicar uma mensagem direta nas redes sociais. Ela fez uma piada e surgiu com uma imensa boca falsa colada sobre os lábios.

Na legenda, a atriz divertiu os seguidores com um recado bem irônico. "Nada como uma “harmonização” bem feita!", disparou ela arrancando gargalhadas dos seguidores. Muitos inclusive acusaram a atriz de mandar uma indireta.

É que no dia anterior, o ator Stênio Garcia virou assunto após justamente passar pelo procedimento. "Discreta na crítica", comentou um. "Tem muita gente ficando pior após harmonização...", comentou outro. "Gente, que venenosa, amei", brincou outro.

A mudança no visual do ator foi exibida pelo programa Fofocalizando nesta terça-feira, 13. Ele passou por uma série de procedimentos estéticos e surgiu jovial."Ele tirou de letra, não reclamou de nada. Ele dormiu fazendo o procedimento", contou a médica. O programa exibiu o antes e depois do ator de 91 anos. "A gente trabalhou bastante com a sustentação, com o malar. A gente preencheu o bigode chinês, a boca, a mandíbula. A gente vai ver a grande mudança", avisou ela.

Veja:

POR QUE MUDOU?

O ator Stenio Garcia deu o que falar na internet nesta semana ao aparecer com o rosto diferente após passar por uma harmonização facial. O artista foi alvo de vários comentários sobre a sua aparência e rebateu as críticas. Inclusive, ele revelou o verdadeiro motivo para ter se submetido ao procedimento.

“Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei”, disparou ele em conversa com a coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Ele ainda contou que o rosto ainda vai desinchar, já que o procedimento foi feito há apenas 10 dias, e ele já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.