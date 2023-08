Tony Ramos vai aos prantos com surpresa no ‘Encontro’: “Não tive”

Tony Ramos ficou de queixo caído e não conteve as lágrimas ao receber homenagem emocionante no ‘Encontro’

O ator Tony Ramos protagonizou um momento emocionante ao vivo no programa matinal da Globo, o 'Encontro', nesta sexta-feira, 25. O veterano, que tem uma trajetória icônica na emissora, não conteve as lágrimas ao receber mensagens carinhosas de amigos e colegas de elenco na celebração de seu aniversário de 75 anos.

Tony foi convidado para conversar com Patrícia Poeta sobre a novela das nove, ‘Terra e paixão’, em que dá vida ao personagem 'Antônio La Selva'. Durante o bate-papo, o artista chegou a comentar sobre os planos para o aniversário: "Aleluia, que lindo! Com saúde, trabalhando e já com projetos para o ano que vem. Isso é a vida da gente", celebrou.

Mas o ator foi surpreendido ao receber um parabéns especial e animado da plateia do programa. Na sequência, o programa exibiu depoimentos carinhosos dos atores Cauã Reymond, Laura Cardoso, Claudia Ohanna e Susana Vieira, grandes amigos e parceiros de elenco de Tony, que foi aos prantos com a surpresa.

Ah, ele merece, né? Que mensagem linda que o Cauã fez pro nosso querido Tony Ramos! Dupla de milhões mesmo

Para tornar o dia do ator ainda mais especial, a equipe do ‘Encontro’ enviou um bolo para a casa de Tony, já que a entrevista aconteceu à distância. Emocionado, ele enxugou as lágrimas e agradeceu: "Vocês fizeram muito bem feito, não tive como nem sequer imaginar isso. Obrigado, vocês me tocaram profundamente”, disse o veterano.

E essa surpresa que a plateia preparou pro Tony?

Vale lembrar que Antônio de Carvalho Barbosa acumula sucessos desde sua estreia na emissora nos anos 60, em 'Espelho Mágico'. De lá pra cá, o ator brilhou em grandes títulos como 'Passione', 'Avenida Brasil' e 'Guerra dos Sexos'. Na vida pessoal, Tony é pai de Rodrigo e Andrea, frutos do relacionamento com Lidiane Barbosa.

