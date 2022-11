Tom Brady fala sobre término com Gisele Bündchen e retorno às quadras: “Não me arrependo!”

Após término com Gisele Bündchen, Tom Brady diz que não se arrepende de voltar às quadras, motivo que teria levado ao fim do seu casamento

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 18h05

Após um término muito comentado pelo mídia, fontes próximas de Tom Brady (45) e Gisele Bündchen (42), afirmaram que um dos principais motivos para o casal ter se separado foi a decisão de Tom de não se aposentar do mundo esporte.

Ele jogará mais uma temporada na NFL (National Football League), e em entrevista à ESPN norte-americana o atleta disse que não se arrepende da decisão: “Zero. Definitivamente não me arrependo. Eu realmente não me arrependo desse tipo de coisa.”

Ele também explicou que essa decisão foi tomada em conjunto: “Retornei porque senti que queria competir e falei com a equipe sobre isso, e eles estavam empolgados em me receber de volta. Acho que quando me comprometo com isso, falo sério, e faço o meu melhor e tento dar tudo o que posso a essa oportunidade em particular.”

Gisele Bündchen fez a fila andar após término com Tom Brady

O casal se divorciou no fim do mês de outubro, e ao que parece, a modelo pode já estar fazendo a fila andar após o fim do casamento com o jogador de futebol americano. De acordo com os sites do Jornal Extra e o Purepeople, Bündchen estaria vivendo um affair com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Ele dá aulas para ela em Miami, nos Estados Unidos.

Os dois já fizeram um ensaio fotográfico juntos para uma revista e também já apareceram fazendo exercícios juntos. Tom e Gisele possuem dois filhos, frutos do relacionamento, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos.