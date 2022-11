Gisele Bündchen estaria vivendo affair com atleta, diz site

Recém-separada de Tom Brady, Gisele Bündchen pode estar envolvida com outro atleta

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 11h21

A modelo brasileira Gisele Bündchen pode já estar fazendo a fila andar após o fim do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Os dois anunciaram a separação há poucas semanas após um longo período de rumores. Agora, os sites começaram a indicar que Gisele pode estar vivendo um novo affair.

De acordo com os sites do Jornal Extra e o Purepeople, Bündchen estaria vivendo um affair com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Ele dá aulas para ela em Miami, nos Estados Unidos.

Ele tem 34 anos e é dono da academia Valente Brothers.

Os dois já fizeram um ensaio fotográfico juntos para uma revista e também já apareceram fazendo exercícios juntos.

Vale lembrar que Gisele Bündchen e Tom Brady decidiram pela guarda compartilhada dos filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos, após a separação.

Gisele Bündchen buscou um guia espiritual

A modelo brasileira Gisele Bündchen anunciou o fim do seu casamento com Tom Brady nesta semana e as notícias sobre os bastidores da separação continuam circulando na internet. Desta vez, o site Entertainment Tonight contou que a modelo teria ficado devastada com o término. Tanto que ela teria ido buscar um guia espiritual para lidar com esta fase de sua vida.

“Ela precisava colocar ela e os filhos em primeiro lugar... Gisele teve o suficiente. Gisele tem trabalhado com um guia espiritual para ficar em um lugar de paz e chegar a um acordo sobre o fim do casamento. Tom e Gisele têm amor um pelo outro, mas ela sabia que tinha que colocar a si mesma e sua família em primeiro lugar, antes do futebol”, declarou uma fonte do site.

Além disso, outra fonte defendeu Tom Brady e disse que ele é um bom pai e passava tempo com a família quando não estava treinando. “Nenhum outro marido e pai tem seis meses de folga por ano para se dedicar totalmente à família. Ele está sempre com a família entre os jogos e as viagens. Neste divórcio, de acordo com as declarações deles, eles chegaram a um acordo amigável e as crianças permanecem no centro da relação deles. Eles vão continuar a ser pais e garantir todo o amor para os filhos”, afirmou outra fonte.