Titi Müller faz lindos registros durante passeio especial em família

Titi Müller deixou seus fãs encantados ao exibir algumas fotos lindas feitas durante um passeio especial em família

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 15h55

Nesta segunda-feira, 19, Titi Müller (35) usou suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez ao lado de sua família, publicando uma série de fotos encantadoras.

Na imagem, ela, seu filho Benjamin (2) e seu namorado, Gentil Nascimento aparecem juntinhos, fazendo caras e bocas para a lente das câmeras, enquanto eles curtiam um dia ensolarado, com um lindo céu azul.

Na legenda, ela apenas escreveu: "They see me rollin". Gentil não se aguentou e comentou fazendo um elogio a sua família: "Que foto linda!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito amor!", disse um. "Que trio mais lindo!", escreveu outro. "Fofura em último grau", falou um terceiro.

Confira as fotos encantadoras de Titi Müller curtindo um passeio especial em família:

